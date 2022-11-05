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Spor

İşte Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe karnesi

Süper Lig'de Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sarı-lacivertli ekibe karşı kariyerinde 12 farklı takımla çıktığı 43 maçta sadece 11 galibiyet sevinci yaşadı.

IHA5 Kasım 2022 Cumartesi 13:57 - Güncelleme:
İşte Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe karnesi
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor.

Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Tecrübeli hoca Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 43 resmi maçın sadece 11'ini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, Çalımbay'ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE İLE 44. RANDEVUSU

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 44. randevusuna çıkacak. 10 puanla 15. sırada yer alan Sivasspor, 26 puanla 1. sırada bulunan Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi hedefliyor.

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