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Spor

İşte Romain Saiss'in ayrılmak istemesinin sebepleri

Beşiktaş'ın Faslı savunmacısı Romain Saiss'in takımdan ayrılmak istemesinin nedenlerini Fransız basını yazdı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 00:28 - Güncelleme:
İşte Romain Saiss'in ayrılmak istemesinin sebepleri
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Geçen Ocak ayından bu yana ayrılığın eşiğinde olan Saiss'in başta Wolverhampton olmak üzere bir çok talibinin olduğu ve siyah beyazlı kulübün oyuncuyu bırakma niyeti olmadığı için ayrılamadığı yazıldı.

İLK NEDEN AİLESİ

Saiss'i ayrılığa iten nedenlerin başında ailesinin Türkiye'de yaşamak istememesinin yattığı ifade edilirken İstanbul'a alışmakta zorlandıkları kaydedildi. Bir başka neden ise Saiss'in Dünya Kupası'nda sakat olmasına rağmen Fransa maçında kendisini riske atması ve Şenol Güneş'in bu durumu eleştirmesine içerlediği kaydedildi.

COLLEY'İN GELİŞİNE ÜZÜLDÜ

Saiss'in geçen Ocak ayında ayrılmasına izin verilmemesi nedeniyle kızgın olduğu ve yaz döneminde gelen teklifleri kesinlikle değerlendirmek istediği Fransız basını tarafından iddia edildi. Ayrıca Ocak ayında transferin son günlerine gelinirken Beşiktaş'ın Omar Colley'i alarak Saiss'in yedek kalması da anlaşmazlıkların bir başka nedeni olarak aktarıldı.

"BEŞİKTAŞ YÜKSEK BONSERVİS İSTİYOR"

Fransız basını ayrıca Beşiktaş'ın Saiss için yüksek bonservis beklentisinde olmasına atıfta bulundu. Siyah beyazlıların 33 yaşındaki savunmacı için 4 milyon euro bonservis talebinin transfer olamamasındaki en büyük engel olduğu ifade ifade edildi.

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