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Spor

İşte Şenol Güneş'in derbi planı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş maçı için stratejilerini belirlemeye başladı. Takımın son durumuna göre sahaya süreceği 11 üzerinde çalışan Güneş, sakatlık ve milli takım dönüşleri nedeniyle kadroda değişiklik yapmayı planlıyor

IHA13 Eylül 2024 Cuma 15:15 - Güncelleme:
İşte Şenol Güneş'in derbi planı
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Nwakaeme ve Visca'nın durumunu yakından takip eden Güneş, iki oyuncunun da oynama isteğinden oldukça memnun. Çeşitli testlerden geçen Nwakaeme için sağlık ekibi de ciddi bir çalışma yürütüyor. Forvet hattında sakatlığı süren Enis Destan'ın yerine yeni transferlerden Simon Banza veya Umut Bozok'u sahaya sürebileceği öğrenildi. Muhammed Cham ise 11'de başlaması bekleniyor.

Savunma hattına yönelikte karar aşamasında olan deneyimli teknik adam, takımla birlikte çalışmalara başlayan Savic ve Denswil'i ikilisine görev vermesi bekleniyor. Oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili de sürekli bilgiler alan Şenol Güneş, alternatif savunma planları üzerinde duruyor.

Zorlu müsabaka öncesinde ise Trabzonspor'un en büyük handikaplarından biri de milli oyuncuların takımına geç katılması oldu. Milli takımda bulunan oyuncuların dün itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başlaması kısıtla zaman içerisinde yeni oyun planına alışmaları zorlu müsabaka öncesi tecrübeli teknik adamı zorlasa da tüm olumsuzluklara rağmen taraftarlara farklı bir futbol izlettirmek istiyor. Güneş'in, Beşiktaş karşısında uygulayacağı hücum planları ise merakla bekleniyor.

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