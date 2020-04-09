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Spor

İşte Serkan Asan'ın karantina günleri

Trabzonspor'un genç sağ bek oyuncusu Serkan Asan, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde geçirdiği karantina günlerini anlatırken, en yakın zamanda futbola kavuşma temennisinde bulundu.

DHA09 Nisan 2020 Perşembe 12:44 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 12:44
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Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda koronavirüs tedbirleri kapsamında köydeki evinde geçirdiği karantina günlerini anlatan ve temennilerini dile getiren Serkan Asan, şu ifadeleri kullandı:

“Havalar güzel olduğu zaman çıkıp kapının önünde oturmak, güneşlenmek güzel oluyor. Etrafı görme şansımız oluyor, doğayla iç içeyiz. Normalde antrenmanlar olduğu zaman 11’de uyuyorum. Evde karantinada olduktan sonra bu 12-1 gibi olmaya başladı. Ailemle de biraz vakit geçiriyorum, erken uyuyamıyoruz. Sabah kalktığımda ailemle kahvaltı yapıyorum. Kondisyonerimiz Gökhan hocanın gruba attığı bireysel çalışmaları yapmaya çalışıyorum. Kulübümüzün gönderdiği aletlerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günde iki antrenman yapıyoruz. Sabah koşu, akşam ağırlık antrenmanı oluyor. Sabah kalktıktan sonra 1 gibi antrenmanımı yapıyorum. Yemeğimi yedikten sonra 1-2 saat odamda yatıyorum. Hava güzelse sonra kapının önüne çıkıp annem babamla beraber oturuyorum. Akşam saat 7-8 gibide kuvvet antrenmanımı yapıyorum. Evde bireysel antrenmanımıza devam ediyoruz ama takımla çalışmak çok ayrı, çok güzeldi. 15-20 gündür ayrıyız. Takımla beraber olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah ülkemiz, dünya bu zor günleri atlatır. En yakın zamanda en sevdiğimiz futbolumuza kavuşuruz. Bu süreçte herkesin evinde kendine, ailesine vakit ayırmasını diliyorum. Herkesin bunun bilincinde olması gerekiyor. Sağlık gidince geri gelmiyor. İnşallah bu zor günleri atlatır, eski mutlu, huzurlu, herkesin dışarıda dolaşabildiği günleri bekliyoruz. İnşallah bu günlere geliriz.”

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