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Spor

İşte Sevilla'nın Marcao planı

İspanyol ekibi Sevilla 2022 yazında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao için ayrılık kararı aldı.

31 Mart 2024 Pazar 18:15 - Güncelleme:
İşte Sevilla'nın Marcao planı
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Sevilla, 2022 yazında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao ile vedalaşmak istiyor.

SEVILLA GÖNDERMEK İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla'nın, transferinden bu yana sık sık sakatlanan Marcao'yu yaz transfer döneminde satışa çıkartacağı belirtildi.

Brezilyalı savunma oyuncusunun Getafe maçında sakatlığı bulunmadığı ancak gözden çıkartıldığı için teknik bir kararla kadroda yer almadığı ifade edildi.

KİRALANMASI DA SEÇENEK

Marcao için bir diğer seçenek olarak, Brezilyalı savunmacının kiralanması ve daha güçlü bir şekilde Sevilla'ya dönmesinin olduğu kaydedildi.

SEVILLA PERFORMANSI

Brezilyalı stoperin adı geçtiğimiz dönemde Galatasaray ile anılmıştı.

27 yaşındaki Marcao, 2022 yılında Sevilla'ya transferinden bu yana İspanyol ekibinde 20 maçta sahaya çıktı.

Sevilla'nın 2022 yazında 13 milyon euro bonservis ve bonuslarla kadrosuna kattığı Marcao'nun İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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