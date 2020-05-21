İşte şifresiz yayınlanacak Bundesliga maçları! TRT Spor naklen yayınlayacak

21 Mayıs 2020 Perşembe 23:14 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 23:14

Koronavirüs arasının ardından tekrar başlayan Bundesliga, TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak ekrana gelecek.

TRT Spor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı, birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT SPOR'da. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşma ile yaşayacaksınız." ifadeleri kullanıldı.

İşte bu hafta yayınlanacak maçlar;

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

Hoffenheim - Köln

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt