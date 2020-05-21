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Spor

İşte şifresiz yayınlanacak Bundesliga maçları! TRT Spor naklen yayınlayacak

TRT Spor, koronavirüs salgının nedeniyle verilen aradan sonra maçlara başlayan ilk Avrupa ligi Bundesliga'nın maçlarını şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu.

21 Mayıs 2020 Perşembe 23:14 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 23:14
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Koronavirüs arasının ardından tekrar başlayan Bundesliga, TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak ekrana gelecek.

TRT Spor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı, birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT SPOR'da. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşma ile yaşayacaksınız." ifadeleri kullanıldı.

İşte bu hafta yayınlanacak maçlar;

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

Hoffenheim - Köln

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

Bir yandan kaz otlatırken bir yandan EBA'yı takip ediyor

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