İşte Sivasspor'un deplasman karnesi

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda dış saha maçlarını tamamlayan Sivasspor, 25 puan topladı. Deplasmanda 19 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 7 kez kazanırken 4 kez berabere kalıp 8 kez de mağlup oldu. Rakip filelere 24 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü. 25 puan toplayan Yiğidolar üst üste 5 dış saha maçını mağlup olmadan noktaladı.

Sivasspor'un 2021-2022 sezonunda deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:

Trabzonspor-Sivasspor: 2-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1

Yeni Malatya-Sivasspor: 0-1

Beşiktaş-Sivasspor: 2-1

Altay-Sivasspor: 1-1

Başakşehir-Sivasspor: 2-1

Alanyaspor-Sivasspor: 0-1

Kasımpaşa-Sivasspor: 1-3

Kayserispor-Sivasspor: 3-0

Konyaspor-Sivasspor: 0-1

Göztepe-Sivasspor: 2-1

Gaziantep FK-Sivasspor: 5-1

Karagümrük-Sivasspor: 1-0

Antalyaspor-Sivasspor: 1-0

Adana Demir-Sivasspor: 2-3

Giresunspor-Sivasspor: 2-2

Hatayspor-Sivasspor: 1-1

Galatasaray-Sivasspor: 2-3

Çaykur Rizespor-Sivasspor: 1-2