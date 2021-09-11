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Spor

İşte Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu

Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a giderek kampa girdi.

AA11 Eylül 2021 Cumartesi 15:43 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 15:43
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre uçakla İstanbul'a giden kırmızı-beyazlı takım, kampa girerek maçı beklemeye başladı.

Sivasspor kafilesinde futbolcular Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Max Gradel, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Okechukwu Azubuike, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yer alıyor.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 17.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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