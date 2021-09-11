İşte Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre uçakla İstanbul'a giden kırmızı-beyazlı takım, kampa girerek maçı beklemeye başladı.
Sivasspor kafilesinde futbolcular Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Max Gradel, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Okechukwu Azubuike, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yer alıyor.
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 17.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.