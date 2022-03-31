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Spor

İşte Sivasspor'un Giresunspor maçı kadrosu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu.

IHA31 Mart 2022 Perşembe 15:13 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 15:13
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların Giresun kafilesi belli oldu. Sivasspor'un Giresunspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Goutas, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Jorge Felix, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Sefa Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Max Gradel, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode."

SİVASSPOR KAFİLESİ GİRESUN'A GİTTİ

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadele için bugün Sivas'tan ayrılarak 21 kişilik kafileyle Giresun'a hareket etti.

Yiğidolar yarın saat 11.00'de Giresun'da yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Giresunspor ile Sivasspor 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

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