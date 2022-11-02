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Spor

İşte Sivasspor'un Slavia Prag maçı kadrosu

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, Prag'a gitti.

IHA2 Kasım 2022 Çarşamba 09:49 - Güncelleme:
İşte Sivasspor'un Slavia Prag maçı kadrosu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı haftasında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Sivasspor, sabah saatlerinde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde toplandı. Kırmızı-beyazlı kafile daha sonra, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti.

Kırmızı-beyazlı takım, daha sonra özel uçakla Prag'a hareket etti. Yaklaşık 3 buçuk saat sürecek yolculuğun ardından Vaclav Havel Havalimanı'na iniş yapacak olan Sivasspor, kamp yapacağı otele yerleşecek. Sivas temsilcisi, yerel saat ile 17.00'de Eden Arena'da yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

3 EKSİKLE GİTTİLER

Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Clinton N'Jie ve Uğur Çiftçi yer almadı. Kırmızı-beyazlı ekibin 21 kişilik Prag kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Mehmet Albayrak, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Kader Keita, Charis Charisis, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Dia Saba, Emre Gökay, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Ahmed Musa, Mustapha Yatabare, Karol Angielski."

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