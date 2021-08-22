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Spor

İşte Sivasspor'un Trabzonspor maçı kadrosu

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor kafilesi, Trabzon'a gitti.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 16:17 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 16:17
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor, bugün tesislerde yaptığı son antrenmanın ardından, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon'a ulaştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.15'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Kafilede şu sporcular yer alıyor:

"Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Azubuike Okechukwu, Caner Osmanpaşa, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke James, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal"

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