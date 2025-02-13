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  • İşte Slovak futbolcuların 37 numaralı formayı tercih etmelerinin nedeni
Spor

İşte Slovak futbolcuların 37 numaralı formayı tercih etmelerinin nedeni

Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu Milan Skriniar ve Samsunsporlu Lubomir Satka'nın 37 numarayı tercih etmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Slovak futbolcuların 37 numaralı forma tercih etmesinin nedeni ortaya çıktı.

AKŞAM13 Şubat 2025 Perşembe 11:50 - Güncelleme:
İşte Slovak futbolcuların 37 numaralı formayı tercih etmelerinin nedeni
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Bu sezon Süper Lig'de top koşturan Fenerbahçeli Milan Skriniar ve Samsunsporlu Lubomir Satka'nın 37 numarayı tercih etmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Zira daha önce de Beşiktaş'ta forma giyen Slovak oyuncu Holosko da aynı forma numarasını giymişti.

Peki, Slovaklar neden 37 numarayı giyiyor? İşte sebebi...

İLK SEBEBİ MAREK MİNTAL'E OLAN SAYGI

Slovak futbolcuların 37 numaralı formayı giymesinin bir nedeni olarak, Slovak futbolunun efsane isimlerinden Marek Mintal ile bağlantı olduğu belirtiliyor.

Mintal, kariyerinin büyük bölümünde 37 numarayı giydi ve özellikle Nürnberg'de 2004-05 sezonunda Bundesliga gol kralı olarak büyük bir iz bıraktı.

Onun bu başarısı, birçok Slovak futbolcuya ilham verdi ve 37 numara, Slovak futbolcular için sembolik bir hale geldi.

Özellikle Slovakya Millî Takımı'nda ve kulüplerinde oynayan bazı Slovak oyuncuların bu numarayı seçmesi, Mintal'a olan saygılarının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

İKİNCİ NEDENİ DE BUZ HOKEYİ

Slovak futbolcuların 37 numaralı formayı giymesinin bir diğer nedeni olarak da Slovakya'da en çok ilgi gören spor dallarından birisinin buz hokeyi olması.

Buna göre 1937 kurulan buz hokeyi takımı ŠHK 37 Piešťany, ülkenin en önemli kulübü olması nedeniyle dikkat çekiyor. Böylece Slovakların 37 numaralı formayı giymesinin sebebi olarak da bu durum gösteriliyor.

  • Lubomir Satka
  • forma numarası
  • Milan Skriniar

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