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Spor

İşte Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın maç programı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:04
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Şubat Cumartesi:

13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor (Balıkesir Atatürk)

13 Şubat Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Manisa FK-Nasadoge Menemenspor (Mümin Özkasap)

19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)

  • Spor Toto 1 Lig
  • Altınordu-Gençlerbirliği
  • Samsunspor-Bursaspor

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