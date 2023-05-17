İşte Spor Toto 1. Lig'de 38. haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta heyecanı 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Spor Toto 1. Lig'de normal sezon, bu haftanın ardından sona erecek.
19.00 Altay - Tuzlaspor
16.00 Bandırmaspor - Gençlerbirliği
16.00 Erzurumspor FK - Boluspor
16.00 Çaykur Rizespor - Altınordu
16.00 Manisa FK - Pendikspor
16.00 Bodrumspor - Göztepe
16.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü