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Spor

İşte Spor Toto 1. Lig'de 38. haftanın programı

38. haftası oynanacak olan Spor Toto 1.Lig'de haftanın programı belli oldu. Bu hafta oynanacak karşılaşmaların ardından Spor Toto 1. Lig'de normal sezon sona erecek.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
İşte Spor Toto 1. Lig'de 38. haftanın programı
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Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta heyecanı 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Spor Toto 1. Lig'de normal sezon, bu haftanın ardından sona erecek.

SPOR TOTO 1. LİG'DE 38. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

20 MAYIS CUMARTESİ

19.00 Altay - Tuzlaspor

21 MAYIS PAZAR

16.00 Bandırmaspor - Gençlerbirliği

16.00 Erzurumspor FK - Boluspor

16.00 Çaykur Rizespor - Altınordu

16.00 Manisa FK - Pendikspor

16.00 Bodrumspor - Göztepe

16.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü

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