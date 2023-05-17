İşte Spor Toto 1. Lig'de 38. haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta heyecanı 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Spor Toto 1. Lig'de normal sezon, bu haftanın ardından sona erecek.

SPOR TOTO 1. LİG'DE 38. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

20 MAYIS CUMARTESİ

19.00 Altay - Tuzlaspor

21 MAYIS PAZAR

16.00 Bandırmaspor - Gençlerbirliği

16.00 Erzurumspor FK - Boluspor

16.00 Çaykur Rizespor - Altınordu

16.00 Manisa FK - Pendikspor

16.00 Bodrumspor - Göztepe

16.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü