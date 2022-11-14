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Spor

İşte Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maçları

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası Göztepe'nin Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendiği ve Sakaryaspor'un Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçla sona erdi. İşte oynanan maçların ardından puan tablosundaki son durum ve gelecek haftanın maç takvimi...

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 22:48 - Güncelleme:
İşte Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maçları
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Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası oynanan 2 maçla sona erdi.

Ligde bugün yapılan maçlarda Göztepe sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerken, Sakaryaspor ise konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Pendikspor-Bodrumspor: 3-0

Erzurumspor FK-Adanaspor: 3-2

Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor: 1-0

Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 1-2

Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK: 2-1

Altınordu-Altay: 0-2

Gençlerbirliği-Eyüpspor: 0-2

Göztepe-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Sakaryaspor-Çaykur Rizespor: 1-1

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR139312191230
2.YILPORT SAMSUNSPOR136521912723
3.DYOREX BOLUSPOR12642137622
4.PENDİKSPOR12633179821
5.BODRUMSPOR126332215721
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ126332318521
7.ÇAYKUR RİZESPOR12471179819
8.MANİSA FK125431919019
9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR124621414018
10.GÖZTEPE125251211117
11.SAKARYASPOR135171922-316
12.ALTAY133641113-215
13.ADANASPOR133552021-114
14.ERZURUMSPOR123451419-513
15.TUZLASPOR123361518-312
16.ALTINORDU123361221-912
17.YENİ MALATYASPOR132471421-710
18.GENÇLERBİRLİĞİ121471323-107
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR121291024-145

14. HAFTA

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Kasım Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Yeni Malatya)

19 Kasım Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)

20 Kasım Pazar:

13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)

16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor (Çaykur Didi)

19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Kasım Pazartesi:

20.00 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)

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