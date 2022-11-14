İşte Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maçları

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası oynanan 2 maçla sona erdi.

Ligde bugün yapılan maçlarda Göztepe sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerken, Sakaryaspor ise konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR



Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Pendikspor-Bodrumspor: 3-0

Erzurumspor FK-Adanaspor: 3-2

Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor: 1-0

Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 1-2

Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK: 2-1

Altınordu-Altay: 0-2

Gençlerbirliği-Eyüpspor: 0-2

Göztepe-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Sakaryaspor-Çaykur Rizespor: 1-1

PUAN DURUMU



Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 13 9 3 1 21 9 12 30 2.YILPORT SAMSUNSPOR 13 6 5 2 19 12 7 23 3.DYOREX BOLUSPOR 12 6 4 2 13 7 6 22 4.PENDİKSPOR 12 6 3 3 17 9 8 21 5.BODRUMSPOR 12 6 3 3 22 15 7 21 6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 12 6 3 3 23 18 5 21 7.ÇAYKUR RİZESPOR 12 4 7 1 17 9 8 19 8.MANİSA FK 12 5 4 3 19 19 0 19 9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 12 4 6 2 14 14 0 18 10.GÖZTEPE 12 5 2 5 12 11 1 17 11.SAKARYASPOR 13 5 1 7 19 22 -3 16 12.ALTAY 13 3 6 4 11 13 -2 15 13.ADANASPOR 13 3 5 5 20 21 -1 14 14.ERZURUMSPOR 12 3 4 5 14 19 -5 13 15.TUZLASPOR 12 3 3 6 15 18 -3 12 16.ALTINORDU 12 3 3 6 12 21 -9 12 17.YENİ MALATYASPOR 13 2 4 7 14 21 -7 10 18.GENÇLERBİRLİĞİ 12 1 4 7 13 23 -10 7 19.ALTAŞ DENİZLİSPOR 12 1 2 9 10 24 -14 5

14. HAFTA



Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Kasım Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Yeni Malatya)

19 Kasım Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)

20 Kasım Pazar:

13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)

16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor (Çaykur Didi)

19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Kasım Pazartesi:

20.00 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)