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Spor

İşte Sultanlar Ligi 4. hafta programı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta programını duyurdu.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
İşte Sultanlar Ligi 4. hafta programı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

14.00 Fenerbahçe Medicana-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 Aras Kargo-Kuzeyboru (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

18.00 Zerenspor-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Hasan Doğan)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Mimar Sinan)

  • sultanlar ligi
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