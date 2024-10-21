İşte Sultanlar Ligi 4. hafta programı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
14.00 Fenerbahçe Medicana-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel Voleybol)
17.00 Aras Kargo-Kuzeyboru (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
18.00 Zerenspor-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Hasan Doğan)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Mimar Sinan)