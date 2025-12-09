İSTANBUL 11°C / 6°C
Spor

İşte Sultanlar Ligi'nde 10. hafta programı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi'nin 10. hafta programını duyurdu.

9 Aralık 2025 Salı 09:41
İşte Sultanlar Ligi'nde 10. hafta programı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

14.00 Bahçelievler Belediyespor-Göztepe (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-İlbank (Cengiz Göllü)

18.30 Beşiktaş-Eczacıbaşı Dynavit (Beşiktaş Gain)

19.00 Aras Kargo-Kuzeyboru (TVF Atatürk)

11 Aralık Perşembe:

15.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Zeren Spor-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank (Burhan Felek Vestel)

