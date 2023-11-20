İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2023 Pazartesi / 8 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7391
  • EURO
    31,4018
  • ALTIN
    1829.93
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Sultanlar Ligi'nde 9. hafta programı
Spor

İşte Sultanlar Ligi'nde 9. hafta programı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi yarın başlayacak. Salı günü 5 maç oynanacak çarşamba günü ise 2 maçla oynanarak hafta tamamlanacak.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 09:14 - Güncelleme:
İşte Sultanlar Ligi'nde 9. hafta programı
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi yarın 5 maçla başlayacak.

Ligde 9. hafta maç programları şöyle:

Yarın:

15.00 Karayolları-Beşiktaş Ayos (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyesipor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

17.30 Çukurova Belediyespor-PTT (Adana ASKİ Atatürk)

18.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek Vestel)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)

22 Kasım Çarşamba:

18.00 Kuzeyboru-Galatasaray Daikin (Aksaray)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Eczacıbaşı)

  • sultanlar ligi
  • voleybol
  • haftanın programı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.