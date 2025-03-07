İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2025 Cuma / 8 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3975
  • EURO
    39,6212
  • ALTIN
    3414.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Sultanlar ve Efeler liginde haftanın programı
Spor

İşte Sultanlar ve Efeler liginde haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar ve Efeler liginde bu hafta oynanacak müsabakaların programını açıkladı.

AA7 Mart 2025 Cuma 12:56 - Güncelleme:
İşte Sultanlar ve Efeler liginde haftanın programı
ABONE OL

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 25'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

Yarın:

18.00 Beşiktaş-Galatasaray Daikin (Beşiktaş Fibabanka)

9 Mart Pazar:

13.00 Türk Hava Yolları-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo (Cengiz Göllü)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci)

SMS GRUP EFELER LİGİ

Yarın:

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Akkuş)

13.30 On Hotels Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart (100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlik Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Altekma-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17.30 Halkbank-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)

17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

NOT: TÜRŞAD-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.