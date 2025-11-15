İşte Sultanlar ve Efeler liglerinde haftanın fikstürü

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 3'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 5'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
13.30 Rams Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cizre 100. Yıl)
13.30 Galatasaray HDI Sigorta-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
14.00 Spor Toto-Gebze Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Altekma-Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cengiz Göllü)
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)
17.00 Zeren Spor-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor Eker (Beşiktaş Gain)
17.00 Galatasaray Daikin-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Göztepe-Türk Hava Yolları (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
19.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana (Eczacıbaşı)
17 Kasım Pazartesi:
18.30 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)