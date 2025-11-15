İSTANBUL 17°C / 9°C
  İşte Sultanlar ve Efeler liglerinde haftanın fikstürü
Spor

İşte Sultanlar ve Efeler liglerinde haftanın fikstürü

Efeler ve Sultanlar liginde bu hafta oynanacak maçların programı belli oldu. İşte haftanın fikstürü...

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 09:03 - Güncelleme:
İşte Sultanlar ve Efeler liglerinde haftanın fikstürü
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 3'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 5'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.30 Rams Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cizre 100. Yıl)

13.30 Galatasaray HDI Sigorta-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Spor Toto-Gebze Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Altekma-Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cengiz Göllü)

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)

17.00 Zeren Spor-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor Eker (Beşiktaş Gain)

17.00 Galatasaray Daikin-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Göztepe-Türk Hava Yolları (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

19.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana (Eczacıbaşı)

17 Kasım Pazartesi:

18.30 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)

