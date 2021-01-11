İşte Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi

AA 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:58 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:58

Önceki sezon play-off'lardan Süper Lig'e yükselen Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'deki ilk maçına teknik direktör Sumudica ile çıktı. Rumen teknik adam, 1,5 sezonda kırmızı-siyahlı ekibin başında 51 lig müsabakada görev aldı.

Bu maçlarda 19 galibiyet, 20 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 77 puan toplayan Sumudica'nın öğrencileri, 80 gol attı, kalesinde de 69 gol gördü.

Sumudica, takımın başında çıktığı karşılaşmalarda maç başına 1,50 puan ortalamasını yakaladı.

2. SEZON DAHA BAŞARILI

Rumen teknik adam, geçen sezona göre bu sezon daha başarılı bir performans ortaya koydu.

Geçen sezon 34 haftada 46 puan toplayarak maç başına 1,35 puan ortalaması yakalayan Sumudica'nın öğrencileri, bu sezon ise 17 maçta 31 puan topladı.

Bu sezon maç başına puan ortalaması 1,82'ye çıkan Gaziantep ekibinde, yakalanan yenilmezlik serileri de takıma moral verdi.