İşte Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri!

DHA 25 Kasım 2021 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:25

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek nakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle;

YARIN:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) (ERKAN ÖZDAMAR)

20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim) (ÜMİT ÖZTÜRK)

27 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) (ALİ ŞANSALAN)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi) (YAŞAR KEMAL UĞURLU)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park) (HÜSEYİN GÖÇEK)

28 KASIM PAZAR:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon) (FIRAT AYDINUS)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) (CÜNEYT ÇAKIR)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) (ARDA KARDEŞLER)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) (ATİLLA KARAOĞLAN)

29 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel) (METE KALKAVAN)