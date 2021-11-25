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Spor

İşte Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri!

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu. Lider Trabzonspor'un, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.

DHA25 Kasım 2021 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:25
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Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek nakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle;

YARIN:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) (ERKAN ÖZDAMAR)

20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim) (ÜMİT ÖZTÜRK)

27 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) (ALİ ŞANSALAN)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi) (YAŞAR KEMAL UĞURLU)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park) (HÜSEYİN GÖÇEK)

28 KASIM PAZAR:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon) (FIRAT AYDINUS)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) (CÜNEYT ÇAKIR)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) (ARDA KARDEŞLER)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) (ATİLLA KARAOĞLAN)

29 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel) (METE KALKAVAN)

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