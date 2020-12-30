İşte Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül) ERKAN ÖZDAMAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman) VOLKAN BAYARSLAN
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları) METE KALKAVAN
19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk) ALPER ULUSOY
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom) ABDULKADİR BİTİGEN
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi) SUAT ARSLANBOĞA
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park) ALİ PALABIYIK
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) FIRAT AYDINUS
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA