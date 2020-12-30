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Spor

İşte Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri

2020-2021 Sezonu Süper Lig 16'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

DHA30 Aralık 2020 Çarşamba 13:12 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 13:12
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Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

2 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül) ERKAN ÖZDAMAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman) VOLKAN BAYARSLAN

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları) METE KALKAVAN

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk) ALPER ULUSOY

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom) ABDULKADİR BİTİGEN

3 OCAK PAZAR:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi) SUAT ARSLANBOĞA

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park) ALİ PALABIYIK

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) FIRAT AYDINUS

4 OCAK PAZARTESİ:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA

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