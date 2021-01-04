İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ocak 2021 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,379
  • EURO
    9,0605
  • ALTIN
    458.317
  • BIST100
    1493
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri
Spor

İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 17'nci haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

DHA04 Ocak 2021 Pazartesi 10:59 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 10:59
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve hakemler şöyle;

YARIN

16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) SARPER BARIŞ SAKA

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Kalyon) ALPER ULUSOY

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ARDA KARDEŞLER

6 OCAK ÇARŞAMBA

13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk) ALİ ŞANSALAN

16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor (Eryaman) YASİN KOL

16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim) YAŞAR KEMAL UĞURLU

16.00 Trabzonspor - Göztepe (Medical Park) CÜNEYT ÇAKIR

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (Antalya) HÜSEYİN GÖÇEK

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK

7 OCAK PERŞEMBE

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.