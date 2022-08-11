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Spor

İşte Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

AA11 Ağustos 2022 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 2. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: Suat Arslanboğa

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor: Kadir Sağlam

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: Çağdaş Altay

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş: Yasin Kol

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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