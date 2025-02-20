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Spor

İşte Süper Lig'de 25. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Haftanın önemli maçında ise pazartesi günü Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

IHA20 Şubat 2025 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'de 25. hafta programı
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Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 22 Şubat Cumartesi, 23 Şubat Pazar ve 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren maçında pazartesi günü Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş ise yarın Eyüpspor'a konuk olacak. Başakşehir, bu haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş

20.00 Bodrum FK - Atakaş Hatayspor

22 Şubat Cumartesi

13.30 Sivasspor - Konyaspor

16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa

19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

23 Şubat Pazar

13.30 Kayserispor - Göztepe

16.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

24 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

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