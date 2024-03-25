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Spor

İşte Süper Lig'de 32. hafta programı

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Süper Lig'in 32. hafta maç programını duyurdu.

IHA25 Mart 2024 Pazartesi 15:44 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'de 32. hafta programı
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının müsabaka programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma

20.00 Trabzonspor - Sivasspor

13 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor

16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK

19.00 Adana Demirspor - Kayserispor

19.00 Beşiktaş - Samsunspor

14 Nisan Pazar

13.30 Pendikspor - RAMS Başakşehir

16.00 Hatayspor - İstanbulspor

16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

15 Nisan Pazartesi

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

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