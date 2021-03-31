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Spor

İşte Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 32'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:49
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32'nci haftasında görev yapacak hakemle şöyle:

3 Nisan Cumartesi

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk

16.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

4 Nisan Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 MKE Ankaragücü - Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir FK - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umut Meler

5 Nisan Pazartesi

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

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