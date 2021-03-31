İşte Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri

DHA 31 Mart 2021 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:49

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32'nci haftasında görev yapacak hakemle şöyle:

3 Nisan Cumartesi

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk

16.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

4 Nisan Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 MKE Ankaragücü - Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir FK - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umut Meler

5 Nisan Pazartesi

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır