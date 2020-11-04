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Spor

İşte Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Gaziantep Futbol Kulübü-Beşiktaş karşılaşmasında düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da olacak.

DHA04 Kasım 2020 Çarşamba 12:34 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:34
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Süper Lig'in 8'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin açılış maçında Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şöyle:

6 KASIM CUMA

20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)

7 KASIM CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa - Fraport-TAV Antalyaspor (Serkan Tokat)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Ali Palabıyık)

19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor (Halis Özkahya)

8 KASIM PAZAR

13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Suat Arslanboğa)

13.30 Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor (Mete Kalkavan)

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)

16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (Mustafa Öğretmenoğlu)

19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)

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