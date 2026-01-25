İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası bugün oynanacak 4 müsabakayla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçlarda VAR'da ve AVAR'da görev yapacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Göztepe arasında saat 20.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Suat Güz görev yapacak.

Gaziantep FK ile Konyaspor arasında saat 14.30'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ile Kerem İlitangil yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Berkay Erdemir olacak. Mücadelede VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Anıl Usta yer alacak.

Çaykur Rizespor'un, Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği maç saat 17.00'de başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak. Mücadelede VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da da Mehmet Salih Mazlum görev alacak.

Antalyaspor ile Gençlerbirliği, saat 17.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Şener ile Mert Bulut yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Aksu olacak. Mücadelede VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da da Abdullah Bora Özkara yer alacak.