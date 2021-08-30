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  • İşte Süper Lig'de oluşan puan durumu ve 4. haftanın programı
Spor

İşte Süper Lig'de oluşan puan durumu ve 4. haftanın programı

Süper Lig'in üçüncü haftası, pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe, Altay'ı deplasman 2-0, Trabzonspor da GZT Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

AA30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:49 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:49
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Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-2

Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-0

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 0-1

Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük: 1-0

Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: 5-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-2

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2

GZT Giresunspor-Trabzonspor: 0-1

Altay-Fenerbahçe: 0-2


OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.33008269
2.FENERBAHÇE A.Ş.33005059
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.32104047
4.GALATASARAY A.Ş.32106337
5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR32104227
6.ALTAY32017346
7.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR320145-16
8.KASIMPAŞA A.Ş.31205325
9.ATAKAŞ HATAYSPOR31117344
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK31113304
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR311145-14
12.YUKATEL KAYSERİSPOR311124-24
13.AYTEMİZ ALANYASPOR310229-73
14.GÖZTEPE A.Ş.302134-12
15.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.302123-12
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR301235-21
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.301225-31
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.301226-41
19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK300314-30
20.GZT GİRESUNSPOR300305-50

4. hafta programı

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

Trabzonspor-Galatasaray (Şenol Güneş)

Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

İttifak Holding Konyaspor-Altay (Medaş Konya Büyükşehir)

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

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