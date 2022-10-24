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Spor

İşte Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maç takvimi...

Süper Lig'in 11. haftası Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenildiği maçla sona erdi. İşte oynanan maçların ardından puan tablosunda oluşan son durum ve gelecek haftanın maç takvimi...

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 23:44 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maç takvimi...
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Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü ise 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'e 1-0 üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 23 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi, 2'sini ise konuk takımlar kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Tüm maçlarda gol sevincinin yaşandığı ligin 11. haftasında takımlar toplam 21 kez fileleri havalandırdı.

SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor: 2-1

HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 0-1

Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 2-2

Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-1

PUAN DURUMU

Süper Lig'in 11. haftasında yapılan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE1072129101923
2.ADANA DEMİRSPOR1164122121022
3.TRABZONSPOR116321613321
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR10622134920
5.BEŞİKTAŞ115422014619
6.ARABAM.COM KONYASPOR11542115619
7.YUKATEL KAYSERİSPOR116141510519
8.GALATASARAY10532129318
9.GAZİANTEP FK104331512315
10.CORENDON ALANYASPOR113441621-513
11.KASIMPAŞA11416920-1113
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK103341918112
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR112451114-310
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR103161319-610
15.ATAKAŞ HATAYSPOR10316715-810
16.BITEXEN GİRESUNSPOR10235714-79
17.MKE ANKARAGÜCÜ102261018-88
18.İSTANBULSPOR10226817-98
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR10037816-83

12. HAFTA

Ligin 12. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

28 Ekim Cuma:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

29 Ekim Cumartesi:

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)

30 Ekim Pazar:

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

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