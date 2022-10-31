İşte Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maç takvimi...

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir ise Bitexen Giresunspor'u konuk etti.

Antalya temsilcisi, Sivas deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Başakşehir, Karadeniz ekibini 3-1 yendi.

Trabzonspor'un maç yapmadan geçirdiği hafta, söz konusu mücadelelerle tamamlandı.

FENERBAHÇE, LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU



Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde haftaya lider giren Fenerbahçe, İstanbulspor engelini 5 golle aştı.

Bu sezon hücumdaki etkinliğiyle dikkati çeken sarı-lacivertliler, İstanbulspor galibiyetiyle 11 maç sonunda puanını 26'ya, attığı gol sayısını da 34'e çıkardı.

Fenerbahçe, atılan gol bakımından en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 9 farkla önünde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ, ŞENOL GÜNEŞ İLE FARKLI KAZANDI



Hafta arasında teknik direktör değişikliğine gidilen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı galibiyet elde etti.

Ligde son 6 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşanmasının ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığı siyah-beyazlılar, daha önce şampiyonluklar yaşadığı Şenol Güneş'e emanet edildi.

Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın idaresinde çıktığı ilk lig maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.

GALATASARAY, DERBİ ÖNCESİ MORAL BULDU



Süper Lig'de 12. hafta öncesinde üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 3 puan hasretini sonlandırdı.

Ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar, hem zirve yarışında yara almadı hem de derbi öncesinde moral buldu.

SONUÇLAR



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 0-2

Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 2-0

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 4-1

Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: 2-2

Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: 5-2

İstanbulspor-Fenerbahçe: 2-5

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-2

Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: 3-1

PUAN DURUMU



Sona eren 12. haftanın ardından ligde puan durumu şöyle oluştu:

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan 1. FENERBAHÇE 11 8 2 1 34 12 22 26 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11 7 2 2 16 5 11 23 3. ADANA DEMİRSPOR 12 6 5 1 24 14 10 23 4. BEŞİKTAŞ 12 6 4 2 25 16 9 22 5. GALATASARAY 11 6 3 2 14 9 5 21 6. TRABZONSPOR 11 6 3 2 16 13 3 21 7. ARABAM.COM KONYASPOR 12 5 5 2 12 6 6 20 8. YUKATEL KAYSERİSPOR 12 6 2 4 17 12 5 20 9. CORENDON ALANYASPOR 12 4 4 4 18 21 -3 16 10. GAZİANTEP FK 11 4 3 4 15 14 1 15 11. KASIMPAŞA 12 4 2 6 10 21 -11 14 12. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 11 4 1 6 15 19 -4 13 13. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 11 3 3 5 19 20 -1 12 14. MKE ANKARAGÜCÜ 11 3 2 6 14 19 -5 11 15. DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 2 4 6 11 16 -5 10 16. ATAKAŞ HATAYSPOR 11 3 1 7 8 19 -11 10 17. BITEXEN GİRESUNSPOR 11 2 3 6 8 17 -9 9 18. İSTANBULSPOR 11 2 2 7 10 22 -12 8 19. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 11 0 3 8 10 21 -11 3

13. HAFTA PROGRAMI



Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisine de sahne olacak 13. hafta, 4 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.

Ligde gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:

4 Kasım Cuma:

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Kasım Cumartesi:

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

6 Kasım Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)

7 Kasım Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)