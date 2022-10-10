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Spor

İşte Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve 10. haftanın maç takvimi

Süper Lig'in 9. haftası Trabzonspor'un evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldığı ve Sivasspor'un deplasmanda Başakşehir'i 2-0 yendiği maçla sona erdi. İşte oynanan maçların ardından puan tablosundaki son durum ve gelecek haftanın maç takvimi...

AA10 Ekim 2022 Pazartesi 23:28 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve 10. haftanın maç takvimi
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası, oynanan iki müsabakayla sona erdi.

Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'a İstanbul'da 2-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir'in mağlubiyetiyle birlikte ligde yenilgisiz takım kalmazken, sezona istediği gibi başlayamayan Demir Grup Sivasspor ilk galibiyetini aldı.

Haftanın en gollü mücadelesinde ise Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü Kadıköy'de 5-4 mağlup etti.

SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-1

İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1

Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: 0-1

HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: 2-2

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-4

Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-2

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAv.Puan
1.ADANA DEMİRSPOR95311710718
2.BEŞİKTAŞ95311710718
3.ARABAM.COM KONYASPOR9531103718
4.FENERBAHÇE852125101517
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK8521113817
6.GALATASARAY852195417
7.TRABZONSPOR95221311217
8.YUKATEL KAYSERİSPOR9414129313
9.KASIMPAŞA9414815-713
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ93331412212
11.CORENDON ALANYASPOR92341117-69
12.BITEXEN GİRESUNSPOR8224610-48
13.İSTANBULSPOR8224713-68
14.MKE ANKARAGÜCÜ8215914-57
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR9144813-57
16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR8215915-67
17.ATAKAŞ HATAYSPOR8215511-67
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK81341317-46
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR9036713-63

10. HAFTA

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

14 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

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