İşte Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve 10. haftanın maç takvimi

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası, oynanan iki müsabakayla sona erdi.

Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'a İstanbul'da 2-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir'in mağlubiyetiyle birlikte ligde yenilgisiz takım kalmazken, sezona istediği gibi başlayamayan Demir Grup Sivasspor ilk galibiyetini aldı.

Haftanın en gollü mücadelesinde ise Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü Kadıköy'de 5-4 mağlup etti.

SONUÇLAR



Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-1

İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1

Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: 0-1

HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: 2-2

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-4

Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-2

PUAN DURUMU



Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y Av. Puan 1.ADANA DEMİRSPOR 9 5 3 1 17 10 7 18 2.BEŞİKTAŞ 9 5 3 1 17 10 7 18 3.ARABAM.COM KONYASPOR 9 5 3 1 10 3 7 18 4.FENERBAHÇE 8 5 2 1 25 10 15 17 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 8 5 2 1 11 3 8 17 6.GALATASARAY 8 5 2 1 9 5 4 17 7.TRABZONSPOR 9 5 2 2 13 11 2 17 8.YUKATEL KAYSERİSPOR 9 4 1 4 12 9 3 13 9.KASIMPAŞA 9 4 1 4 8 15 -7 13 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 9 3 3 3 14 12 2 12 11.CORENDON ALANYASPOR 9 2 3 4 11 17 -6 9 12.BITEXEN GİRESUNSPOR 8 2 2 4 6 10 -4 8 13.İSTANBULSPOR 8 2 2 4 7 13 -6 8 14.MKE ANKARAGÜCÜ 8 2 1 5 9 14 -5 7 15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 1 4 4 8 13 -5 7 16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 8 2 1 5 9 15 -6 7 17.ATAKAŞ HATAYSPOR 8 2 1 5 5 11 -6 7 18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 8 1 3 4 13 17 -4 6 19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 9 0 3 6 7 13 -6 3

10. HAFTA



Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

14 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)