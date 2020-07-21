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Spor

İşte Süper Lig'de son haftanın programı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. hafta müsabaka programı açıklandı. Kümede kalma mücadelesi veren Rizespor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un maçları cumartesi günü aynı saatte başlayacak.

DHA21 Temmuz 2020 Salı 11:51 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 11:51
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Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun son haftası olan 34'üncü haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 34'üncü hafta programı şöyle:

24 Temmuz Cuma

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi

21.00 Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

21.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor

21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor

21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

26 Temmuz Pazar

17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

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