DHA 21 Temmuz 2020 Salı 11:51 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 11:51

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun son haftası olan 34'üncü haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 34'üncü hafta programı şöyle:

24 Temmuz Cuma

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi

21.00 Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

21.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor

21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor

21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

26 Temmuz Pazar

17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir