Spor

İşte Süper Lig'in 8 haftalık kart raporu! En hırçın takım Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında en hırçın takım Gaziantep FK oldu. Gaziantep ekibinin futbolcuları 28 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Galatasaray ise 11 sarı kart ve 1 kırmızı kartla Fair Play sıralamasında ilk sırada yer aldı.

IHA8 Ekim 2025 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'in 8 haftalık kart raporu! En hırçın takım Gaziantep FK
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından milli araya girildi. Söz konusu süreçte oynanan 70 maçtaki kart istatistikleri de belli oldu.

EN HIRÇIN GAZİANTEP GK

Ligin ilk 8 haftasında en fazla kart gören takım olarak Gaziantep FK dikkat çekti. Güneydoğu ekibinin oyuncuları 28 sarı kart ve 1 kez de direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Gaziantep FK'yi, 24 sarı kartla Kayserispor, 22 sarı kart ve 2 direkt kırmızı kartla Kocaelispor, 21'er sarı kartla da Çaykur Rizespor ile Eyüpspor takip etti.

FAİR PLAY SIRALAMASINDA ZİRVE GALATASARAY'IN

Fair Play tablosunda ise ilk sırada Galatasaray var. Sarı-kırmızılılar, 11 sarı kart ve 1 direkt kırmızı kartla en centilmen takım konumunda bulunuyor. Cimbom'un ardından Trabzonspor da 12 sarı kart ve 1 direkt kırmızı kartla ikinci sırada yer aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ EN FAZLA KIZARAN TAKIM

Gençlerbirliği, 2'si direkt ve 1'i de çift sarıdan olmak üzere 3 kırmızı kartla bu alanda listenin başında bulunuyor. Göztepe 2'si de çift sarıdan, Kasımpaşa 1'i direkt ve 1'i ikinci sarı karttan, Kocaelispor ise 2'si de direkt olmak üzere ikişer kez kırmızı kartla cezalandırıldılar.

Buna karşın Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Kayserispor da ligde henüz kırmızı kart görmeyen takımlar olarak dikkat çekti.

