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Spor

İşte Süper Lig'in kart raporu

Süper Lig'de son yılların en fazla kırmızı ve en az sarı kartın gösterildiği sezon yaşanıyor.

AA26 Mart 2021 Cuma 13:14 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 13:14
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Sezonunun geride kalan 31 haftalık bölümde futbolculara toplamda 97 kırmızı ve bin 296 sarı kart gösterildi.

Ligde hakemler, kırmızı kartlarına hafta başına 3,13, sarı kartlarına ise maç başına 4,18 ortalamayla başvurdu.

Son 10 yıllık dönemde ligde en fazla kırmızı kartın gösterildiği ve en az sarı kartın çıktığı sezon, 2020-2021 sezonu olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA KIRMIZI KART ANTALYASPOR VE HATAYSPOR'A

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde en fazla kırmızı kartı Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hataysporlu futbolcular gördü.

Ligde Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hataysporlu futbolculara şu ana kadar 9'ar kez kırmızı kart gösterildi. Bu iki takımı, 7'şer kırmızı kartla Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti.

Sadece İttifak Holding Konyasporlu oyunculara kırmızı kartın çıkmadığı ligde, Göztepe'den de bir futbolcu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

EN FAZLA SARI KART MKE ANKARAGÜCÜ'NE

Süper Lig'de bu sezon en fazla sarı kart MKE Ankaragücü futbolcularına çıktı.

Başkent ekibinin oyuncularına toplamda 74 kez sarı kart gösterilirken, bu takımı 72'şer kartla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İttifak Holding Konyaspor izledi.

Ligde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ise 47'şer kezle şu ana kadar en az sarı kart gören takımlar oldu.

TAKIMLARIN GÖRDÜĞÜ KARTLAR

Süper Lig'de takımların şu ana kadar gördüğü kartlar şöyle:

TakımlarSarıKırmızı
Aytemiz Alanyaspor662
Büyükşehir Belediye Erzurumspor727
Beşiktaş525
Çaykur Rizespor664
Demir Grup Sivasspor543
Fatih Karagümrük675
Fenerbahçe663
Fraport TAV Antalyaspor619
Galatasaray607
Gaziantep715
Gençlerbirliği694
Göztepe541
Atakaş Hatayspor589
Hes Kablo Kayserispor566
İttifak Holding Konyaspor720
Kasımpaşa606
Medipol Başakşehir474
MKE Ankaragücü746
Trabzonspor474
Yeni Malatyaspor614
Yukatel Denizlispor633

SON 10 SEZONDAKİ KART ORTALAMASI

Süper Lig'de son 10 sezonunda toplam ve maç başına çıkan sarı kart ortalaması ile toplam ve hafta başına gösterilen kırmızı kart ortalaması şöyle:

SezonSarıOrtalamaKırmızıOrtalama
2011-201215694,931052,28
2012-201314464,73702,06
2013-201413314,35952,79
2014-201514624,78882,59
2015-201614124,61912,68
2016-201713744,49732,15
2017-201813754,49882,59
2018-201913554,43792,32
2019-202013854,53982,88
2020-202112964,18973,13

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