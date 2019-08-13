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İşte Süper Lig'in ''kral'' golcüleri

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 61 sezonda 32'si Türk, 11'i yabancı olmak üzere toplam 43 futbolcu 'gol kralı' unvanını kazandı.

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Galatasaraylı Metin Oktay, 6 kez ile en fazla gol kralı unvanını alan futbolcu olurken, Tanju Çolak ise Galatasaray formasıyla attığı 39 golle, bir sezonda en fazla skor üreten futbolcu rekorunu halen elinde bulunduruyor.
 
Ligin ilk gol kralı Galatasaraylı Metin Oktay, son gol kralı ise aynı ekipten Senegalli futbolcu Mbaye Diagne oldu.
 
- Metin Oktay'ın rekoru
 
Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu unvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait.
 
Aynı zamanda ligin ilk gol kralı olan "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında toplam 6 kez bu unvanı alarak, adını altın harflerle tarihe yazdırdı.
 
Metin Oktay'ı 5 kezle Tanju Çolak, üçer kezle de Cemil Turan, Aykut Kocaman ve FETÖ firarisi Hakan Şükür izliyor.
 
- En çok kral Galatasaray'dan çıktı
 
Ligin en çok gol atan toplam 43 futbolcusu 17 ayrı takımdan çıktı. Galatasaray 17 kezle en çok bu unvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulunduran takım oldu.
 
Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Fenerbahçe 15, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ise dörder kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.
 
Bunun yanı sıra, Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü üçer, Adanaspor ve Kayserispor ikişer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor ve Alanyaspor da birer kez gol kralı çıkardı.
 
- Tanju Çolak tarihe geçti
 
Lig tarihinin geride kalan 61 sezonunda, gol kralları içinde en fazla skor üreterek bu unvanı yakalayan futbolcu Tanju Çolak.
 
Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak, Metin Oktay'a ait 38 gollük rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine geçti.
 
Tanju Çolak ayrıca, 5 kez yakaladığı gol kralı unvanına 3 ayrı kulüpte ulaşarak, ayrı bir rekor kırdı. Golcü futbolcu, 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Samsunspor, 1987-1988 ve 1990-1991'de Galatasaray, 1992-1993'te de Fenerbahçe formasıyla gol kralı oldu.
 
- Yabancı krallar
 
Lig tarihinde şimdiye dek 11 yabancı futbolcu, 12 kez gol kralı unvanını yakaladı.
 
Galatasaray forması giyen Boşnak Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak, lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.
 
Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, 1995-1996 sezonunda 25 gol atarak, gol krallığına ulaşan ikinci yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.
 
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, 2006-2007 sezonunda tahta çıkarken, aynı zamanda sarı-lacivertli takımın ilk yabancı gol kralı unvanını aldı. 2010-2011 sezonunda da tacı takan Brezilyalı yıldız, Türkiye'de 2 kez bu unvanı alan ilk yabancı olmayı başardı.
 
Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, 2008-2009 sezonunda 20 golle zirveye adını yazdırdı.
 
Ligin 2009-2010 sezonundaki gol kralı, 21 golle Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Ariza Makukula oldu.
 
Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Sivasspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, 17 golle krallık tacını taktı.
 
2014-2015 sezonunda Bursaspor'un Brezilyalı oyuncusu Jose Fernando Viana De Santana "Fernandao", 22 golle zirvede yer aldı.
 
2015-2016'da Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez, 26 golle bu unvanı elde etti.
 
Ligde 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love, 23 golle gol krallığına ulaştı.
 
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, 29 golle en skorer yabancı oyuncu olma başarısı gösterdi.
 
Ligde geçen sezon ilk yarı Kasımpaşa'da, ikinci devrede de Galatasaray'da forma giyen Senegalli Mbaye Diagne, 30 golle sezonu zirvede bitirdi.
 
- En çok gol atan yabancı Diagne
 
Süper Lig'de geçen sezon gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne, lig tarihinde bir rekora imza attı.
 
Ligde forma giydiği 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol krallı olan Diagne, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması altında 20, ikinci devre görev yaptığı Galatasaray'da ise 10 gol attı.
 
Daha önceki rekor, 2017-2018 sezonunda Galatasaray forması altında 29 gol kaydeden Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'e aitti.
 
- Paylaşılan krallıklar
 
Ligin geride kalan 61 yıllık tarihinde gol krallığı 3 kez paylaşıldı.
 
1975-1976 sezonunda Fenerbahçeli Cemil Turan ile MKE Ankaragücü'nden Ali Osman Renklibay 17'şer golle, 1979-1980'de Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli 12'şer golle ortak gol kralları oldu. 2001-2002 sezonunda ise Beşiktaşlı İlhan Mansız ile Galatasaray formasıyla mücadele eden, FETÖ firarisi Arif Erdem 21'er golle bu unvanı paylaştı.
 
- Gol ortalaması en yüksek ve en düşük krallar
 
Lig tarihinde oynadığı maç başına attığı gol sayısı açısından en başarılı gol kralı Metin Oktay oldu.
 
Galatasaraylı futbolcu, 1962-1963 sezonunda forma giydiği 26 maçta 38 gol atarken, maç başına 1,46 gol ortalamasına ulaştı ve en başarılı isim olarak tarihe geçti.
 
Gol ortalaması en düşük krallar ise 1979-1980 sezonunda gol krallığını paylaşan Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli oldu. Toplam 30 maçta 12'şer gole imza atan her iki futbolcu da maç başına 0,4 gol ortalaması tutturdu.
 
- "Yedek kral" Semih Şentürk
 
Süper Lig'in 2007-2008 sezonu gol kralı Fenerbahçeli Semih Şentürk, ilginç bir şekilde tacı taktı.
 
Sezonu 17 golle tamamlayarak, kariyerinde ilk kez bu unvanı alan Semih, birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı yaptı ve adı "nöbetçi golcü"ye çıktı.
 
Semih, adı geçen sezonda ligde çeşitli zaman dilimleri içinde toplam 27 maçta forma giydi. Bunlardan 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol attı.
 
- Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Galatasaray'da tacı taktı
 
Sergen Yalçın ile birlikte "Dört büyükler"de oynayan iki futbolcudan birisi olan Burak Yılmaz, iki ayrı takımda birden bu unvanı aldı.
 
Milli futbolcu, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla 34 maçta 33 gol, 2012-2013'te de Galatasaray formasıyla 30 maçta 24 gol atarak, krallık tacını taktı.
 
- Son 6 yılda yabancılar zirveye çıktı
 
Süper Lig'de son 6 sezonda yabancı futbolcular gol krallığına ulaştı.
 
Ligde 2013-2014 sezonunda Aatıf Chahechouhe Sivasspor, 2014-2015 sezonunda Fernandao Bursaspor, 2015-2016 sezonunda Mario Gomez Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda Vagner Love Alanyaspor, 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis ile 2018-2019 sezonunda Mbaye Diagne Galatasaray'da gol kralı oldu.
 
- Ligin gol kralları
 
Türkiye'nin en üst seviye liginde geride kalan 61 sezonda gol krallığını kazanan futbolcular şunlar: 
 
Sezon     Gol Kralı             Takımı             Maç   Gol   Ortalama   
1959      Metin Oktay           Galatasaray        15    11    0,73       
1959-60   Metin Oktay           Galatasaray        35    33    0,94       
1960-61   Metin Oktay           Galatasaray        28    36    1,28       
1961-62   Fikri Elma            Ankara Demirspor   34    21    0,61       
1962-63   Metin Oktay           Galatasaray        26    38    1,46       
1963-64   Güven Önüt            Beşiktaş           30    19    0,63       
1964-65   Metin Oktay           Galatasaray        22    17    0,77       
1965-66   Ertan Adatepe         MKE Ankaragücü     26    20    0,76       
1966-67   Ertan Adatepe         MKE Ankaragücü     28    18    0,64       
1967-68   Fevzi Zemzem          Göztepe            30    19    0,63       
1968-69   Metin Oktay           Galatasaray        26    17    0,65       
1969-70   Fethi Heper           Eskişehirspor      26    13    0,50       
1970-71   Ogün Altıparmak       Fenerbahçe         26    16    0,61       
1971-72   Fethi Heper           Eskişehirspor      30    20    0,66       
1972-73   Osman Arpacıoğlu      Fenerbahçe         19    16    0,84       
1973-74   Cemil Turan           Fenerbahçe         30    14    0,46       
1974-75   Ömer Kaner            Eskişehirspor      26    14    0,53       
1975-76   Cemil Turan           Fenerbahçe         30    17    0,56       
          Ali Osman Renklibay   MKE Ankaragücü     30    17    0,56       
1976-77   Necmi Perekli         Trabzonspor        22    18    0,81       
1977-78   Cemil Turan           Fenerbahçe         30    17    0,56       
1978-79   Özer Umdu             Adanaspor          26    15    0,57       
1979-80   Mustafa Denizli       Altay              30    12    0,40       
          Bahtiyar Yorulmaz     Bursaspor          30    12    0,40       
1980-81   Bora Öztürk           Adanaspor          26    15    0,57       
1981-82   Selçuk Yula           Fenerbahçe         28    16    0,57       
1982-83   Selçuk Yula           Fenerbahçe         30    19    0,63       
1983-84   Tarık Hodzic          Galatasaray        30    16    0,53       
1984-85   Aykut Yiğit           Sakaryaspor        34    20    0,58       
1985-86   Tanju Çolak           Samsunspor         34    33    0,97       
1986-87   Tanju Çolak           Samsunspor         34    25    0,73       
1987-88   Tanju Çolak           Galatasaray        37    39    1,05       
1988-89   Aykut Kocaman         Fenerbahçe         34    29    0,85       
1989-90   Feyyaz Uçar           Beşiktaş           33    28    0,84       
1990-91   Tanju Çolak           Galatasaray        29    31    1,06       
1991-92   Aykut Kocaman         Fenerbahçe         25    25    1          
1992-93   Tanju Çolak           Fenerbahçe         23    27    1,17       
1993-94   Bülent Uygun          Fenerbahçe         27    22    0,81       
1994-95   Aykut Kocaman         Fenerbahçe         25    27    1,08       
1995-96   Şota Arveladze        Trabzonspor        30    25    0,83           
1999-00   Serkan Aykut          Samsunspor         33    30    0,90       
2000-01   Okan Yılmaz           Bursaspor          31    23    0,74       
2001-02   İlhan Mansız          Beşiktaş           30    21    0,70           
2002-03   Okan Yılmaz           Bursaspor          34    24    0,70       
2003-04   Zafer Biryol          Konyaspor          33    25    0,75       
2004-05   Fatih Tekke           Trabzonspor        34    31    0,91       
2005-06   Gökhan Ünal           Kayserispor        32    25    0,78       
2006-07   Alex de Souza         Fenerbahçe         32    19    0,59       
2007-08   Semih Şentürk         Fenerbahçe         27    17    0,62       
2008-09   Milan Baros           Galatasaray        31    20    0,64       
2009-10   Ariza Makukula        Kayserispor        29    21    0,72       
2010-11   Alex de Souza         Fenerbahçe         33    28    0,84       
2011-12   Burak Yılmaz          Trabzonspor        34    33    0,97       
2012-13   Burak Yılmaz          Galatasaray        30    24    0,80       
2013-14   Aatıf Chahechouhe     Sivasspor          34    17    0,50       
2014-15   Fernandao             Bursaspor          32    22    0,68       
2015-16   Mario Gomez           Beşiktaş           33    26    0,78       
2016-17   Vagner Love           Alanyaspor         28    23    0,82       
2017-18   Bafetimbi Gomis       Galatasaray        33    29    0,87       
2018-19   Mbaye Diagne          Galatasaray        29    30    1,03      

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