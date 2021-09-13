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Spor

İşte TFF 1. Lig'de 5. haftanın programı

TFF 1. Lig'de hafta içi yapılacak 5. hafta mücadelesi, yarın 2 karşılaşmayla başlayacak.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 09:52 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:52
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15 Eylül Çarşamba:

17.00 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)

17.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)

20.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bitci Timsah Park)

20.00 Menemenspor-Manisa (Menemen İlçe)

16 Eylül Perşembe:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)

17.00 Kocaelispor-Balıkesirspor (Kocaeli)

20.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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