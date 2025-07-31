İşte Thomas Müller'in yeni adresi

Almanya ve Bundesliga efsanesi Thomas Müller, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

GIVEMESPORT'a göre Vancouver Whitecaps, Almanya ve Bayern Münih efsanesi Thomas Muller'i kadrosuna katmak için anlaşmaya yakın. Anlaşmanın şartlarına göre Muller, 2025'in geri kalanında kadroda olmayacak, ancak gelecek yıl takıma katılacak.

35 yaşındaki Muller'in, Bundesliga deviyle başarılı bir kariyere imza atarak Bavyera ekibiyle olan sözleşmesi, takımın FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesiyle birlikte bu yaz sona erecek.

Muller, Bayern Münih'in tüm zamanların en çok asist yapan oyuncusu olarak takıma veda edecek. Kulüp adına 250 gol ve 276 asiste imza atan Muller, tüm kulvarlarda 756 maçta 12 Bundesliga şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi kupası kazandı.

Whitecaps ayrıca, MLS'in yabancı oyuncu transferinde şart koştuğu Keşif Hakları (Discovery Rights) konusunda FC Cincinnati ile görüşüyor. FCC'nin hakları var ve Kanada kulübünden tazminat talep edebilir. Resmi bir gelişme yok, ancak Muller bir sonraki kulübünün "okyanusun öbür tarafında" olacağını doğruladı.

Hem FCC hem de LAFC'nin bu sezon dışında Muller'e ilgi gösterdiği bildiriliyor. Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Muller'in FCC'den gelen teklifi reddettiği bildirilmişti.

Whitecaps, bu sezon MLS'in en iyi kulüplerinden biri oldu ve şu anda Batı Konferansı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Bu sezonun başlarında CONCACAF Şampiyonlar Kupası finaline kadar yükseldiler.

Sezonun yıldız oyun kurucusu Ryan Gauld'un sakatlık nedeniyle neredeyse tüm sezonu kaçırmasına rağmen, bu yaz ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Ancak, bu sezon ABD'li uluslararası oyuncular Brian White ve Sebastian Berhalter tarafından yönetiliyor.

Muller'in takıma katılması, Whitecaps'i yalnızca Batı Konferansı şampiyonluğu için değil, aynı zamanda MLS Kupası için de mücadele edecek seviyeye taşıyabilir. Muller'in , olası bir transfer konusunda eski Almanya takım arkadaşı Bastian Schweinsteiger ile görüştüğü bildiriliyor. Chicago Fire, Schweinsteiger'in efsanevi kariyerindeki son durağıydı.