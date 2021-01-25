İşte THY Avrupa Ligi'nde 22. haftanın programı

AA 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:59 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:59

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın ve 27 Ocak Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Ligde 11 galibiyetle 8. sırada yer alan Anadolu Efes, yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da karşılaşacak.

Peş peşe 6 maçtır kazanan ve 11 galibiyetle 11. basamakta bulunan Fenerbahçe Beko ise yarın sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile mücadele edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğinde yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Anadolu Efes - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

20.00 Khimki (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)

21.00 Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika (İsrail)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Barcelona (İspanya) - Zenit (Rusya)

27 Ocak Çarşamba:

22.00 ALBA Berlin (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.45 ASVEL (Fransa) - TD Systems Baskonia (İspanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

23.00 Valencia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)