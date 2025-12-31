İSTANBUL 5°C / -2°C
Spor

İşte Trabzonspor'da 2025 böyle geçti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını 35 puanla 3. sırada kapatan Trabzonspor, 2025 yılında oynadığı 45 karşılaşmada 24 galibiyet aldı.

31 Aralık 2025 Çarşamba 12:15
İşte Trabzonspor'da 2025 böyle geçti
Bordo-mavililer, 2025 yılında Süper Lig'de 37, Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 olmak üzere toplam 45 müsabakaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 24 galibiyet ve 11 beraberlik elde ederken, 10 kez sahadan yenik ayrıldı.

LİG MAÇLARI

Trabzonspor, 2025 yılında Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligi 51 puanla 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi.

Karadeniz ekibi, bu sezon da ligin 17 haftalık ilk yarısını 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla 3. sırada kapattı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL OYNADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025 yılında finale yükselen Trabzonspor, Gaziantep'te oynanan maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak kupayı müzesine getiremedi.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

GÜNEŞ GİTTİ, TEKKE GELDİ

Trabzonspor'da 2025'te Şenol Güneş ve Fatih Tekke olmak üzere iki teknik adam görev yaptı.

Şenol Güneş yönetiminde 2025 yılında ligde çıktığı 9 maçtan 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetimindeki 28 maçta ise 15 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken, 4 kez sahadan yenik ayrıldı.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, Fatih Tekke idaresinde ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

