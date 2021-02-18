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Spor

İşte Trabzonspor'un Başakşehir maçı kadrosu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 16:30 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:30
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Süper Lig'in 26. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takımda, cezalı olan Anthony Nwakame, sakatlıkları devam eden Anders Trondsen, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 7 oyuncu olmak üzere, toplam 11 eksik bulunuyor.

Karadeniz ekibinin eksikler nedeniyle altyapıdan takviye ettiği 21 futbolcudan oluşan kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

"Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Adem Ağaoğlu, Vitor Hugo, Edgar Ie, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Süleyman Cebeci, Berat Özdemir, Flavio Da Silva, Yunus Mallı, Anastasios Bakasetas, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny Semedo ve Benik Afobe."

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