İşte Trabzonspor'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

DHA 18 Şubat 2021 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:40

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen bu maçtan da 3 puanla ayrılarak 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmek, ayrıca zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmek istiyor.

Süper Lig'de 9 maçtır mağlup olmayan ve son 6 maçından da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Cezalı, sakat ve koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncular nedeniyle bu maçta 11 futbolcusundan faydalanamayacak olan Trabzonspor eksiklerine rağmen, ligde zor günler geçiren rakibini yenerek 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

EKSİK FAZLA, KADRODA MECBURİ DEĞİŞİM

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in sakatlıkları devam ederken, 7 oyuncu ise Kovid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Yaşadığı sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak'ın da kadroda yer alıp almayacağı yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan Gaziantep FK maçındaki 11'inde mecburi değişiklikler yaparak kalede Uğurcan'ın yerine Kağan'a, bekte Marlon'un yokluğunda Hüseyin'e, cezalı Nwakaeme'nin yerine ise Afobe'ye forma vermesi bekleniyor.

KAZANIRSA SON 17 YILIN EN UZUN SERİSİ OLACAK

Bordo-mavililer, yarın Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Ligde 9 maçtır kaybetmeyen ve son maçını kazanarak geçen yılda ulaştığı 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, yarınki karşılaşmayı da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek. Son olarak 2003-04 sezonunda 22 ile 32'nci haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi durumunda 7 maçlık galibiyet serisi ile bu anlamda son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak.

26'NCI RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın İstanbul'da oynayacakları maçla ligde 26'ncı kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertlilerle başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 karşılaşmanın 9'unu kazandı. 8 maçı Medipol Başakşehir kazanırken, 8 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR'İ LİGDE 11 MAÇTIR YENEMİYOR

Bu arada Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i ligde 11 maçtır mağlup edemiyor. Başakşehir'i en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig karşılaşmasının 6'sından mağlup, 5'inden ise beraberlikle ayrıldı. Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı İstanbul temsilcisi 2-0 kazanırken, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa karşılaşmasını ise Trabzonspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine getirmeyi başardı.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Kağan - Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Kamil Ahmet, Berat, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Djaniny, Afobe

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Trondsen, Abdulkadir Parmak (Belirsiz)

CEZALI: Nwakaeme