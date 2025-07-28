İşte Trabzonspor'un Erzurum kampından notlar

Trabzonspor, Erzurum'daki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. bordo mavililer, 12 günlük süreçte 4 hazırlık maçı yaptı.

Karadeniz ekibi, Erzurum'daki ilk hazırlık mücadelesinde Azerbaycan'ın Araz Nahçıvan takımına 3-2 mağlup oldu.

Bu mücadele ayağına darbe alan yeni transfer Onuachu, kampın kalan bölümde bireysel olarak çalıştı.

Trabzonspor, İran ekibi Zob Ahan Efsahan ile oynadığı ikinci hazırlık maçını ise 4-0 kazandı.

Bordo mavililer, üçüncü maçında İran'ın köklü ekiplerinden Persepolis ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un ideal kadroya en yakın şekilde sahaya çıktığı mücadele golsüz sona erdi.

Karadeniz ekibi, hazırlık kampındaki son maçında ise Trendyol . Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 3-1 yendi.

TRABZONSPOR'DAN TARAFTAR BULUŞMASI

Trabzonspor, Erzurum kampında taraftarı ile de 3 kez bir araya geldi. Taraftarlar buluşmalarda teknik ekip ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Erzurum'da hem salon hem de saha çalışmaları ile performans artırmaya çalışan Trabzonspor, her günü çift idman ile geçirdi.

Her antrenmandan önce futbolcularıyla toplantılar düzenleyen teknik direktör Fatih Tekke, taktik planlarını anlattı.

YENİ TRANSFERLER KAMPTA YER ALDI

Kamp sürecinde yeni transfer olmadı. İlk etap çalışmalarından önce takıma katılan Wagner Pina, Paul Onuachu ve Felipe Augusto Erzurum kampında yer aldı.

Kamp kadrosunda bulunan Denis Dragus İkas Eyüspor'a, Ali Şahin Yılmaz ise İstanbulspor'a transfer oldu.

Trabzonspor, 3 günlük izin sürecinin ardından sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.