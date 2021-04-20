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Spor

İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu

Trabzonspor, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi.

DHA20 Nisan 2021 Salı 21:36 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 21:36
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 14.00'te basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, saat 17.00'de özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Bordo-mavili ekibi taşıyan uçak, saat 18.50'de İstanbul'a iniş yaptı. Trabzonspor kafilesi havalimanından konaklayacakları otele geçti.

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Edgar, Atakan, Hosseini, Hugo, Serkan, Hüseyin, Marlon, Faruk Can, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Baker, Berat, Flavio, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe ve Djaniny olmak üzere toplam 22 oyuncu bulunuyor. Cezalı olan Yusuf ve sakatlığı bulunan Yunus ile sakatlığının ardından çalışmalarına devam eden Trondsen kafilede yer almadı.

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