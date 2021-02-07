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Spor

İşte Trabzonspor'un Malatya kafilesinde yer alan futbolcular

Trabzonspor kafilesi, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda yarın karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı için Malatya'ya hareket etti.

AA07 Şubat 2021 Pazar 17:15 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 17:15
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde maçın son antrenmanını yapan bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Antrenmanın ardından Trabzonspor kafilesi, THY'ye ait özel uçakla Malatya'ya gitti.

Trabzonspor'un 23 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Hugo, Edgar Le, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Marlon, Hakan Yeşil, Baker, Berat Özdemir, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.

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