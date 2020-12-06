İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i

DHA 06 Aralık 2020 Pazar 14:06 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 14:06

Süper Lig’in 11’inci haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, bu karşılaşmayı kazanıp ligde 21 maç sonra üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Süper Lig’de 2020-21 sezonuna iyi başlayamayan ancak teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından sonraki iki maçını kazanan Trabzonspor, yarın sahasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. Bordo-mavililer, bu karşılaşmayı kazanarak ligde 21 maç sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu’nda saat 19.30’da başlayacak karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da Pereira, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Tedavi gören ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Kamil Ahmet’in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, MKE Ankaragücü maçından farklı olarak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sadece cezalı Pereira’nın yerine sağ bekte Serkan Asan’a forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: "Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe."

SAKAT: Kamil Ahmet (Belirsiz)

CEZALI: Pereira