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Spor

İşte Trabzonspor'un Süper Kupa maçı kamp kadrosu

TFF Süper Kupa maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti.

AA26 Ocak 2021 Salı 16:57 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 16:57
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Bordo-mavili ekip, İstanbul'a gitmeden önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a hareket eden bordo-mavili ekibin 28 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan, Majid Hosseini, Edgar Le, Hugo, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Hakan Yeşil, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Süleyman, Safa Kınalı, Kerem, Lewis, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.

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