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Spor

İşte Trabzonspor'un Trezeguet kararı

Trabzonspor, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Trezeguet hakkında bir karar verdi. Bordo mavili ekip oyuncunun değerinde bir teklif gelmesi durumunda ayrılağa onay verecek.

22 Ocak 2024 Pazartesi 11:38 - Güncelleme:
İşte Trabzonspor'un Trezeguet kararı
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Trabzonspor'da şu anda Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Trezeguet'nin satışı bir süredir gündemdeydi...

Bordo-mavililer, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirme altına alacak. Daha önce Aston Villa'dan 4 milyon Euro'ya transfer edilen tecrübeli oyuncu için 6-7 milyon Euro bandında bir teklif bekleniyor.

Trabzonspor, iyi bir teklif gelmesi halinde Trezeguet'nin gidişine onay verecek.

Trabzonspor'da bu sezon 13 maça çıkan Trezeguet, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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